Feuerwehr beseitigt Ölspur in Jettenhausen

Die Freiweillige Feuerwehr hat am Mittwochabend in Jettenhausen eine über mehrere Straßen reichende Ölspur beseitigt. Die Ursache für die Ölspur war laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung ein technischer Defekt an einem Großtraktor. Dieser verlor rund 200 Liter Hydrauliköl, das sich vom ZF-Parkplatz an der Ludwig-Dürr-Schule über die Waggershauser Straße, die Susostraße, die Pacellistraße bis zur Werthmannstraße ausbreitete. Die Häfler Feuerwehr wurde um 16.40 Uhr zu dem Einsatzort gerufen.

Vor Ort waren insgesamt 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen. Durch den schnellen Einsatz konnte vermieden werden, dass das Hydrauliköl über die Kanalläufe in die Kanalisation floss. Zunächst wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr die Ölspur auf der Pacellistraße mit Bindemittel abgestreut, damit die Busse die Pacellistraße wieder befahren konnten. Danach wurden von den Feuerwehrkräften die weiteren Straßen mit Bindemittel bestreut, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Neben der Feuerwehr waren auch Mitarbeiter des Baubetriebsamtes im Einsatz, um die betroffenen Straßenzüge von der Verschmutzung zu reinigen.

Während der Arbeiten kam es zu Staus auf der Waggerhauser Straße und den umliegenden Straßen. Auch der öffentliche Nahverkehr war davon betroffen. Der Einsatz war gegen 18 Uhr beendet.