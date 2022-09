Feuervogel brennt im GZH

Igor Strawinskys Feuervogel (L’Oiseau de feu) und das Frühlingsopfer (Le Sacre du printemps) sind wahre Hits des 20. Jahrhunderts und wurden seit ihrer Uraufführung unzählige Male choreografiert. Mit diesem spannenden Strawinsky-Programm ist das Malandain Ballet Biarritz (MBB) am Donnerstag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus zu Gast. Thierry Malandain, Direktor des Ensembles, geht in seiner Choreografie des „Feuervogels“ zu den Ursprüngen des Märchens zurück, kündigt der Veranstalter an. Er gebe dem Tier seine biblische Spiritualität als „Lichtbringer" zwischen Himmel und Erde zurück. Dabei stehen die Zerbrechlichkeit und Kraft, die Virtuosität und Sinnlichkeit des tanzenden Körpers im Zentrum seines Werks.

Martin Harriague, aktuell Artist in Residence des MBB, ein brillanter und unglaublich vielseitiger Künstler, ist fasziniert von der Verbindung zwischen Mensch und Natur wie sie sich in dem heidnischen Ritual des „Frühlingsopfers“ manifestiert. Mit einer explosiven Körpersprache übersetzt er diesen primitiven Ritus in Tanz.

Die 22 Mitglieder des 1998 gegründeten MBB sind alle klassisch ausgebildet, der künstlerische Ausdruck ist jedoch durch die Arbeiten Thierry Malandains zeitgenössisch geprägt. Die Veranstaltung dauert 65 Minuten plus Pause. Karten gibt es ab 22 Euro im Vorverkauf beim Kulturbüro auf kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de oder unter 07541 / 288-444. Foto: Olivier Houeix