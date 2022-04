Feuer im Seewald in Friedrichshafen: War es Brandstiftung?

Nachdem es am vergangenen Sonntag schon wieder im Seewald in Friedrichshafen gebrannt hat, ermittelt die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung. Durch das Feuer ist gegen 14.30 Uhr im Bereich der Kitzenwiese ein Jägerhochsitz vollständig abgebrannt, teilt die Polizei mit.

Aktuell vermuten die Ermittler, dass der Brand absichtlich gelegt worden ist, sagt Simon Göppert, Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg, auf Nachfrage. „Es ist davon auszugehen, dass da jemand gezündelt hat“, sagt er.

Immer wieder brennt es in der Nähe

Ein Anzeichen dafür sei, dass die Ermittler um den Hochsitz herum und im Bereich des Bolzplatzes weitere kleinere Brandstellen fanden. Die Frage sei, ob fahrlässig oder vorsätzlich mit dem Feuer gespielt wurde.

Welche konkrete Schadenssumme der Brand verursacht hat, ist noch unklar. Polizeisprecher Göppert schätzt sie auf mehrere hundert oder sogar eintausend Euro.

Schon in der Vergangenheit hatte es in der Nähe mehrere Brande gegeben. Zuletzt kam es am 12. April zu einem Flächenbrand im Seewald. Und am Abend des 28. März hatte ein Papierhaufen im Wachholderweg Feuer gefangen – warum, ist laut Polizei bislang noch unklar.

Polizei sucht Zeugen

Aktuell prüfen die Ermittler, ob diese Brände miteinander in Verbindung stehen. Dafür sowie für die Suche nach den Brandursachen und den möglichen Tätern ist die Polizei auf Zeugen angewiesen. Die Beamten bitten Menschen, die Verdächtiges beobachtet haben oder andere Hinweise geben können, sich unter Telefon 07541 / 70 10 zu melden.