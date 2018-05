Von Deutsche Presse-Agentur

Der in Abschiebehaft sitzende Flüchtling aus Togo war laut Angaben seines Verteidigers überrascht über den massiven Widerstand von Mitbewohnern gegen die Polizei. Der 23-Jährige habe das nicht kommen sehen, erklärte sein Anwalt Engin Sanli am Montag. „Er hat die Leute nicht dazu aufgerufen“, sagte der Jurist der Deutschen Presse-Agentur nach einem Gespräch mit seinem Mandanten im Gefängnis in Pforzheim. „Er war selbst verwundert über den Widerstand.