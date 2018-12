Unbekannte Täter haben am Dienstagnacht gegen 22.15 Uhr in der Solarstraße eine Bushaltestelle beschädigt, teilt die Polizei mit. Ein vorbeikommender Passant hatte ein Feuer an der Haltestellte entdeckt und konnte dieses mit Schnee löschen. Dennoch entstand ein Sachschaden an der zum Teil geschmolzenen Plexiglasscheibe.