Nach Feuer auf dem Seehasenfest: Großes Lob für Verhalten der Besucher (mit Videos)

Hohe Flammen, dunkler Qualm: Zu einem Brand ist es am Montagnachmittag auf dem Seehasenfest gekommen. Ein Grillstand, in dem es nach ersten Erkenntnissen der Polizei einen technischen Defekt bei der Gasversorgung gegeben haben soll, durch den Gasflaschen geborsten sind, fing gegen kurz vor 15 Uhr Feuer. Der Stand hat seinen Platz gegenüber dem Beach Club an der Uferpromenade und direkt neben dem großen Meckatzer-Zelt gehabt. Vier Menschen wurden bei dem Feuer leicht verletzt.

„Noch während die Feuerwehr unterwegs war, haben wir das Festgelände in beide Richtungen – westlich und östlich des Standes – geräumt. Das ging vor allem deshalb sehr gut, weil viele Mitarbeitende des Seehasenfestes, der Feuerwehr und der Stadt vor Ort waren und schnell geholfen haben“, sagt Stadtsprecherin Monika Blank.

Essensstand auf dem Seehasenfest in Flammen - die Pressekonferenz danach.

Auch die Gäste hätten sich dabei „sehr vernünftig verhalten“, fügt sie an. „Wir werden den Stand jetzt noch sichern und vom in Mitleidenschaft gezogenen Baum daneben einige Äste abnehmen müssen. Danach können wir auch das Gelände drumherum wieder freigeben. Das Seehasenfest läuft wie geplant weiter bis zum Abschluss“, betont die Sprecherin am Montagnachmittag.

Großes Lob für das Verhalten der Festbesucher

Nachdem zunächst drei Feuerwehrfahrzeuge mit zehn Einsatzkäften zum Brandort gekommen seien, hätte die Feuerwehr schnell nachalarmiert, erklärt Feuerwehrkommandant Felix Engesser. „Bei unserer Ankunft am Graf-Zeppelin-Haus haben die Gäste schnell Platz gemacht, um uns durch zu lassen. Ich kann das Verhalten der Festgäste nur loben. Vor Ort bestätigte sich das uns durchgegebene Lagebild. Die etwa sechs mal sechs Meter große Grillbude stand in Vollbrand“, sagt er.

Schlussendlich seien 35 Feuerwehrkräfte und neun Fahrzeuge im Einsatz gewesen. Die Menschen hätten durchaus Glück im Unglück gehabt, meint Engesser. „Man kann glücklicherweise sagen, dass nur vier Personen durch Rauch in Mitleidenschaft gezogen wurden und keine von ihnen ins Klinikum musste“, sagt er. Die Gasflaschen seien alle gesichert worden und das Baubetriebsamt sperre nun den Brandplatz ab.

„Das Polizeirevier Friedrichshafen war mit mehreren Streifenbesatzungen im Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen. Als mögliche Brandursache kommt nach aktuellem Stand ein technischer Defekt im Bereich der Gasversorgung innerhalb des Standes infrage“, sagt Polizeisprecher Oliver Weißflog.

Dankbar, dass alles glimpflich ausgegangen ist

Darüber, dass die Situation halbwegs glimpflich ausgegangen ist, zeigt sich auch Friedrichshafens Erster Bürgermeister Fabian Müller sichtlich erleichtert: „Ich bin froh und dankbar, dass nichts Schlimmeres passiert ist und die entsprechenden Räder ineinandergegriffen haben“, meint er.

Der Schreck ist auch den beiden Seehasen-Präsidenten am Montagnachmittag anzusehen, als sie vor die Presse treten. „Die Bestürzung ist wahnsinnig groß, weil wir bisher so ein tolles Fest ohne großen Schaden hatten“, sagt Präsidentin Christine Waggershauser, „wir sind aber auch wahnsinnig dankbar, dass niemand schwer verletzt wurde und es so verhältnismäßig glimpflich ausgegangen ist.“