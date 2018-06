Feuchttücher verstopfen Pumpen in Häfler Abwasserkanälen

Ein ganz neues Problem beschäftigt derzeit die Klärwerke: Feuchttücher sorgen in den Abwasserkanälen für Verstopfungen. Auch Friedrichshafen hat damit zu kämpfen, wie die Stadt mitteilt.

Dieter Schandelmeier, Abteilungsleiter der Abwasserreinigung im Klärwerk, erklärt, wie es zu den Verstopfungen kommt: „Die feuchten Toilettentücher zersetzen sich schlechter als normales Klopapier.“ Deshalb entstünden vor allem an den Pumpen Probleme, die das Abwasser anheben und weiter zur Kläranlage transportieren.

Gerade bei langen Trockenperioden fließe weniger Wasser in den Abwasserrohren. Dadurch setzten sich die Feuchttücher in den Kanälen ab. Bei Regen würden diese Ablagerungen nun mitgerissen und geballt in die Pumpenstationen und Regenüberlaufbecken gespült, wo sie dann zu Ausfällen führen. Wenn die Pumpen einmal verstopft sind, müssten sie mit hohem Aufwand gereinigt werden, sagt Schandelmeier. Er bittet die Häfler daher, die Feuchttücher nicht in der Toilette, sondern im Hausmüll zu entsorgen. Ist das Abwasser jedoch erst einmal in der Kläranlage angekommen, bestünden kaum noch Probleme. Dort fließe das Abwasser durch einen Rechen, mit dem Feuchtttücher und andere Störstoffe herausgefiltert würden.