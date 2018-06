Festnahme nach Messerangriff auf Taxifahrer

Ein lebensgefährlicher Stich hätte einen Taxifahrer aus Konstanz fast das Leben gekostet. Jetzt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter.

Am Freitag war ein Taxifahrer mitten in der Nacht in der Mainaustraße mit einer lebensbedrohlichen Stichverletzung in seinem Taxi gefunden worden. Daraufhin hatte die Polizei eine 50-köpfige Ermittlungsgruppe für die Aufklärung der Gewalttat gegründet - offenbar mit Erfolg.

Bereits am Freitagabend soll es in Konstanz zur vorläufigen Festnahme des dringend Tatverdächtigen gekommen sein. Der 34 Jahre alte Obdachlose aus Griechenland war offenbar erst in den Fokus der Ermittler gelangt, nachdem ein weiterer Verdächtiger ausgeschlossen werden konnte.

Nach Zeugenhinweisen wurde der 34-Jährige von der Kripo in Konstanz festgenommen. Warum er den Taxifahrer angegriffen hat, scheint derzeit aber noch völlig unklar.

Mehr entdecken: Unbekannter sticht auf Taxifahrer ein

Hier werden die meisten Straftaten verübt (2017)