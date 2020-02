Im Landratsamt in der Albrechtstraße hat am Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr ein 31-Jähriger randaliert. Nach Angaben der Polizei warf der Mann mehrere Akten und Mobiliar durch die Gegend. Insgesamt verwüstete er drei Büroräume. Die hinzugerufene Polizei stoppte den Mann nigerianischer Staatsangehörigkeit letztendlich an der vor dem Gebäude liegenden Bushaltestelle. Als die Polizeibeamten seine Personalien überprüfen wollten, leistete er Widerstand. Der Mann wurde letztendlich mit Handschellen geschlossen und zur Polizeidienststelle verbracht. Wie die Polizei schreibt, kommen auf ihn mehrere Strafverfahren zu, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Die Höhe des Schadens, den er im Büro dabei anrichtete, wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt.