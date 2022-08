Festnahme beim Check-In: Statt im Flieger landet ein gesuchter Straftäter direkt im Gefängnis

Bundespolizisten haben am Montag am Bodensee-Airport in Friedrichshafen einen zweifach gesuchten Straftäter festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 42-Jährige vom Flughafen aus nach Tirana fliegen. Bei der Ausreisekontrolle durch den Zoll sei er überprüft worden.

„Bei der Überprüfung ergab ein Fahndungsabgleich zwei offene Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Ravensburg“, schreibt die Polizei. Deshalb übernahm die zuständige Bundespolizei den albanischen Staatsangehörigen.

Der Mann ist laut Polizei im Juni 2013 vom Landgericht Ravensburg zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Der Grund: Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Sein zweites verurteiltes Vergehen war falsche uneidliche Aussage, was ihm im Sommer 2016 eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monate einbrachte.

Mann wurde 2017 abgeschoben

„Nachdem der 42-Jährige einen Teil seiner sechsjährigen Gesamtfreiheitsstrafe abgesessen hatte, wurde er im Jahr 2017 abgeschoben“, so die Polizei. Deshalb musste er die restliche Zeit im Gefängnis zwar nicht absitzen, aber es wurden für beide Straftaten Vollstreckungshaftbefehle erlassen.

„Da der Mann nach Deutschland zurückgekehrt war, wurden die gegen ihn bestehenden nationalen Vollstreckungshaftbefehle vollzogen“, schreiben die Beamten. Die Folge: Noch am Montagabend brachten ihn Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt.