Festgenommen: Mann greift 19-Jährigen mit Lebkuchenherz an

Ein 36-Jähriger Mann hat am späten Montagabend um kurz vor Mitternacht auf dem Seehasenfest noch einmal für Aufregung gesorgt. Bei einem Streit um ein Kuscheltier griff er einen 19-Jährigen mit einem Lebkuchenherz an.

Ursache für den Streit war nach Angaben der Polizei ein Kuscheltier. Das nämlich wollte der Mann an einem Spielautomaten gewinnen. Nun funktionierte das wohl nicht direkt und auch andere wollten dieses Kuscheltier haben. Was auch immer im Einzelnen vorfiel, ermittelt jetzt die Polizei. Denn der 36-Jährige geriet mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit um das Kuscheltier.

Angriff abgewehrt

Im Zuge dessen zog er sein Lebkuchenherz und wollte es einsetzen. Er „geriet offenbar in Rage und versuchte einen 19-Jährigen mit einem Lebkuchenherz anzugreifen“, schreibt dazu die Polizei in ihrem Bericht. Diesen Lebkuchen-Angriff konnte die Gruppe der Jugendlichen vereiteln und die herbeigerufene Polizei versuchte dann, den Mann zu beruhigen. Der aber setzte sich zur Wehr.

Widerstand geleistet

Gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten verhielt sich der Mann uneinsichtig und weigerte sich, sich auszuweisen. Auch einen Alkoholtest lehnte der Mann ab. Bei der vorläufigen Festnahme wehrte er sich gegen die Maßnahmen der Polizei und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Polizisten leiteten gegen den 36-Jährigen dann ein Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung. Das Schicksal des Kuscheltieres und der Zustand des Lebkuchenherzes sind nicht übermittelt.