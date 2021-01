Festgefahrener Laster blockiert B31-Auffahrt

Der starke Schneefall am Donnerstag sorgt weiterhin für Unfälle und Verkehrsbehinderungen. Seit etwa 14 Uhr hat sich auf der B31-Auffahrt am Löwentalviadukt in Fahrtrichtung Lindau ein Lastwagen festgefahren. Im Internet berichten mehrere Verkehrsteilnehmer von quergestellten Lastwagen. So deute ein Stau in Eriskirch ebenfalls auf ein derartiges Szenario. Die Polizei kann diese Vermutung weder bestätigen noch verneinen, da viele Einsätze am frühen Nachmittag parallel laufen.