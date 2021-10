Festakt wegen Änderung der Kreisgrenzen

Selbst für den Chef der Kreisverwaltung gibt es ab und an etwas Neues. Auch wenn Lothar Wölfle in über 40 Jahren als Gemeinderat, Bürgermeister und Landrat (seit 14 Jahren) schon viel erlebt haben dürfte. Jetzt war es also so weit, tra-raaa: Die Grenzen des Bodenseekreises ändern sich! Ja, das muss man erst mal sacken lassen, ging mir auch so.

„Ich habe noch nie eine Kreisgrenzenänderung erlebt“, sagte Wölfle im Kreistag mit einem Grinsen. Man wolle den historischen Moment jetzt feierlich begehen – sehr schön, endlich mal etwas Ironie bei der sonst doch eher trockenen Verwaltungsmaterie. „Wir werden einen großen Festakt machen“, legte er noch einen nach. Also erhob man sich, sang erst die Nationalhymne und dann noch das Seehasenlied. Hisste die Fahne des Bodenseekreises und sagte Adieu zu 0,2 Hektar Land, möge es euch gut gehen im Landkreis Ravensburg! Mit einem lauten Hurra und 20 Böllerschüssen wurden ebenso viele Quadratmeter (2000) am See begrüßt. Festrede, Häppchen, Champagner ...

Okay, ganz so war es dann doch nicht, es gab nur ein kurzes Händelupfen der Kreisräte, um die Formalie zu besiegeln. Nötig wurde der Tausch wegen der Flurbereinigung (zwischen Ravensburg und Meckenbeuren) im Zug des B30-Ausbaus. Eine besorgte Nachfrage kam noch aus dem Gremium, ob man denn jetzt kleiner werde. „Nein, nein“, beruhigte Wölfle, „wir bleiben bei 664,8 Quadratkilometern.“ Na, dann …