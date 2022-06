„Fest für alle“ mit Kaffee, Kuchen, Grillwurst und Musik

Ein „Fest für alle“ findet am Samstag, 4. Juni, von 15 bis 19.30 Uhr zwischen dem Rathaus und der Kirche St. Nikolaus statt. Das „Fest für alle“ ist eine Aktion im Rahmen des Ökumenischen Stadtkirchentags.

Ab 15 Uhr gibt es am Samstag Kaffee und Kuchen. Unterstützt wird dieses Angebot von den Ehrenamtlichen der Teestube und des Weltladens. Ab 17 Uhr ist für Grillwürste und Grillkäse gesorgt, zubereitet und ausgegeben vom Elferrat. Auch ein Programm für die ganze Familie wird es geben: Die Kinderstiftung der Caritas Bodensee bietet am Samstag von 15 bis 18 Uhr Spiel-, Mal- und Bastelangebote an.

Dazu gibt es ein begleitendes Kulturprogramm: Um 16 Uhr singt der Jugendchor von St. Columban und um 17 Uhr bietet ein Zauberer ein Programm für Klein und Groß an. Eventuell wird es auch einen Beitrag von einer Frauengruppe aus der Ukraine geben.

Die katholische und die evangelische Kirche in Friedrichshafen laden herzlich zum Besuch ein. Beim „Fest für alle“ sind wirklich alle willkommen.