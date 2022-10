Fesselnde Mischung aus Tanz und Artistik

Mit seinem Tanz-Artistik-Abenteuer „Nobody“ ist das Ensemble Motionhouse am Freitag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr erstmals im Graf-Zeppelin-Haus zu Gast. Einzigartig und fesselnd: Die Choreografien von Motionhouse zeigen eine ganz eigene Bühnenkunst, heißt es in einer Ankündigung des Kulturbüros Friedrichshafen.

Seit 1988 lotet das englische Ensemble, eine Gründung von Louise Richards und Kevin Finnan, mit seinen inspirierenden Produktionen das ganze Spektrum von „Bewegung“ aus. Dabei verschmelzen digitale Bilder auf eine Weise mit der Bühnenperformance, die das Publikum unwiderstehlich in ihren Bann zieht. Eindrucksvoll, magisch, emotional und absolut aktuell.

In der für die Compagnie typischen Mischung aus Tanz und Artistik – rasant und äußerst körperbetont – entführt die Produktion „Nobody“ in eine fremdartige digitale Welt, in der nichts so ist, wie es scheint. Wie arrangiert sich der Mensch mit der Spannung zwischen seinem „Ich“ und den Herausforderungen der Realität? Sieben Charaktere sind auf dem Weg zu sich selbst, finden dabei Unterstützung und Kraft in der Gruppe, suchen gemeinsam und jeder für sich nach Antworten in einer sich beständig verändernden Umgebung. Veranstalter: Kulturbüro Friedrichshafen.

Motionhouse erhält Unterstützung vom Arts Council England sowie zusätzlich vom Warwick District Council und ist Hippodrome Associate Artist.

Die Vorstallung dauert circa 120 Minuten, inklusive Pause. Karten zu 48 Euro, 38 Euro, 28 Euro, oder 18 Euro sind im Vorverkauf erhältlich unter Telefon 07541/28 84 44 oder im Internet unter kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de