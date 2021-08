Ferienspaß für Jungs und Mädchen

14 Jungs und 16 Mädchen zwischen 11 und 15 Jahren erleben in den ersten Ferientagen im „Boyz-Club“ und bei „Mädchen in Aktion“ ein Eldorado an tollen Aktionen, wie die Stadt Friedrichshafen in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Organisiert wurden die Freizeiten von den Mitarbeitern der Schulsozialarbeit, dem städtischen Integrationsmanagement und dem evangelischen Jugendreferat.

Jeden Morgen trafen sich die 16 Mädchen beim Spielehaus und die 14 Jungen beim Kultur-und Jugendzentrum Molke. Ein Highlight der Ferienwoche war die Kanutour auf der Schussen. Nach einer Einweisung zur Paddeltechnik und ein paar Sicherheitshinweisen an Land ging es los. Jeder musste aus Sicherheitsgründen eine Schwimmweste tragen. Auch wer noch nie mit einem Kanu gefahren war, lernte schnell, wie man mit dem neuen Fortbewegungsmittel auf dem Wasser umgeht.

Beim Besuch in der Boulderhalle in Ravensburg war Klettern angesagt. Bouldern bezeichnet das seilfreie Klettern in Absprunghöhe. Darunter liegt eine Matte, die beim Herunterspringen schützt. Hochklettern ohne Seil und dann herunterspringen: Das kam sehr gut an. Auch bei der Stadtrallye durch Lindau gab es viel Spannendes zu erleben.

Bei der gemeinsamen Aktion „Mr. und Mrs. X in Friedrichshafen“ jagten die Jugendlichen als Agenten durch die Stadt und versuchten, den flüchtigen Mister X zu schnappen. Am Ende ging er den Fahndern ins Netz.

Außerdem wurden verschiedene Workshops angeboten. In der Fahrradwerkstatt lernten die Jugendlichen unter anderem, wie man einen platten Fahrradreifen flickt.

Nach einer Woche Ferien sei der einheitliche Tenor gewesen: „Die Tage waren wie Urlaub, in dem keine Langeweile aufkam“.