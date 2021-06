Ferienprogramm AKApulko hat noch Plätze frei

Drei Wochen voller Entdeckungen, Bewegung und Kreativität erleben Kinder von acht bis 14 Jahren beim Sommerferienprogramm AKApulko rund um das Seemooser Horn. Am See gelegen, können sich die Kinder gemeinsam mit jungen, erfahrenen Kursleitenden täglich von 8 bis 16 Uhr sich an Neuem ausprobieren. Sie erleben intensiv die Natur, sind kreativ tätig und powern sich aus. Gebucht werden kann laut Pressemitteilung der veranstaltenden VHS Friedrichshafen wochenweise, das heißt ab Montag, 2. August, Montag, 9. August oder Montag, 16. August.

An Morgen-Programm gibt es neben den bewährten VHS-Kursen wie Graffiti, Surfen, Segeln, Fußball oder Ballsportarten auch Neues. In „Buchbinden“ lernt man selbst ein Buch herzustellen oder in „Zeichnen analog und digital“ verschiedene Zeichentechniken kennen. Kinder, die sich gerne bewegen, können in „Sport mal anders“ unbekannte Sportarten und Geländespielen ausprobieren. Wer es lieber ruhiger mag: Im Kurs „Auf die Nagel fertig los“ werden kleine Kunstwerke auf Taschen oder Shirts gezaubert. Natürlich mit im Programm sind wieder die beliebten Angebote, wie man vom Zuschauer zum Filmemacher wird, „Mädchenkram“ selbst herstellt oder Youtuber wird.

Was Corona anbelange, habe sich das letztjährige Konzept bewährt: Alles finde draußen in der Natur statt, in kleinen Gruppengrößen und ohne Durchmischung der einzelnen Kurse.

AKApulko wird von der VHS veranstaltet und findet in Kooperation mit dem Sportclub PSG, der ZF Friedrichshafen AG, der Rolls-Royce Power Systems AG und dem Landratsamt Bodenseekreis statt.

Der Anmeldeschluss für die Woche ab 16. August ist Freitag, 2. Juli. Wer sich für die Wochen ab Montag, 2. August oder ab Montag, 9. August anmelden möchte, muss dies bis Freitag, 16. Juli tun.

Weitere Informationen zum Ferienprogramm AKApulko gibt es im Internet unter www.friedrichshafen.de/akapulko. Anmeldung bei der VHS Friedrichshafen telefonisch 07541 / 203 34 34 oder per E-Mail an info@vhs-fn.de