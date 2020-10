Der Zustand der Wälder in Baden-Württemberg hat sich weiter verschlechtert. Extreme Wetterlagen sorgen nun schon das dritte Jahr in Folge dafür, dass immer mehr Waldflächen als deutlich geschädigt eingestuft werden.

Das ist das Ergebnis des Waldzustandsberichts, den Forstminister Peter Hauk (CDU) am Donnerstag in Stuttgart vorgestellt hat. In Bayern geht es dem Wald ähnlich schlecht. Diese Entwicklung wird Konsequenzen haben. Ein Überblick.