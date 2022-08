Ferienbetreuung der Lebenshilfe Bodenseekreis e.V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sechs Wochen Sommerferien sind lang. Was für ein Glück, wenn man für sein Kind einen Platz in einer Ferienbetreuung gefunden hat. Die Lebenshilfe Bodenseekreis e.V. bietet seit über zwei Jahrzehnten in den Räumen der Tannenhag-Schule in den ersten beiden Wochen der Sommerferien eine abwechslungsreiche Zeit für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung an. Dabei werden die Teilnehmenden vom eigenen Fahrdienst im gesamten Bodenseekreis zu Hause abgeholt, was die Eltern sehr entlastet.

Das Programm ist bunt und reichte in diesem Jahr vom Besuch im Theater, über eine Schatzsuche bis zur Führung auf einem Gnadenhof im Argental. Traditionell wurden am letzten Tag die Familien der Teilnehmenden zum Frühstück eingeladen, was für alle ein schöner Ausklang war. Gerade für einen Elternverein ist es wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben.

Wir möchten uns sehr bei der Tannenhag-Schule bedanken, zum einen für die Überlassung der Räumlichkeiten, sowie auch der Teilnahme der Bufdis – ohne die wir unser Angebot nur reduziert durchführen könnten.

Und natürlich ein genauso großes Dankeschön, an alle unsere Ehrenamtlichen, die sich Jahr für Jahr aufs Neue einbringen – das ist unbezahlbar.

Aber ein besonderer Dank geht dieses Jahr an Michael Kreutter. Beim Abschlussfrühstück feierten wir sein 20-jähriges Jubiläum als ehrenamtlicher Mitarbeiter und Leitung der Sommerfreizeit. Ohne Menschen wie ihn, wäre unsere Arbeit nicht möglich.