Ferien: Endlich Zeit für knifflige Mathe-Aufgaben

Jonas Baer und Leon Duensing vom Schülerforschungszentrum (SFZ) Friedrichshafen haben in der ersten Runde des Bundeswettbewerbs der Mathematik jeweils einen dritten Preis erhalten. Beide Schüler, die das Graf Zeppelin-Gymnasium in Friedrichshafen besuchen, haben sich damit für die zweite Runde des bundesweiten Wettbewerbs qualifiziert, teilt das SFZ mit.

Den Bundeswettbewerb der Mathematik gibt es seit 1971. Im Jahr 1970 fand er testweise nur in Baden-Württemberg statt. Die erste von zwei Runden beginnt jeweils Mitte Dezember. Die Schüler müssen dabei vier Aufgaben bearbeiten, für die sie jeweils bis Ende Februar Zeit haben. Wer 12 der 16 möglichen Punkte erreicht, erhält einen Preis. Damit sind mindestens drei Aufgaben erfolgreich zu bearbeiten. Wichtig ist dabei eine vollständige und klare Beweisführung, heißt es in der Pressemitteilung.

Jedes Jahr nehmen rund 1500 Schüler aus ganz Deutschland teil. Viele der erfolgreichen Schüler besuchen in der Schule eine Mathematik-AG oder eine außerschulische Einrichtung wie das SFZ Friedrichshafen. Dort lernen und üben die an Mathematik interessierten Schüler Beweisführungen von mathematischen „Sätzen“, die nicht Bestandteil des Lehrplans sind, aber für solche Wettbewerbe benötigt werden.

Als Preisträger dürfen Jonas Baer und Leon Duensing nun die Aufgaben der zweiten Runde bearbeiten, für die sie bis Ende August Zeit haben.

Das SFZ Friedrichshafen beteiligt sich bereits seit mehreren Jahren erfolgreich am Bundeswettbewerb der Mathematik und gilt als Mathematik-Hochburg im Netzwerk des Schülerforschungszentrums Südwürttemberg. Wer Lust auf Mathematik hat, kann ab dem neuen Schuljahr gerne vorbeischauen. Jeweils donnerstags ab 16 Uhr treffen sich die MatheFreaks in den SFZ-Räumen in der Löwentaler Straße 20 (ZF-Gebäude). Neben dem Bundeswettbewerb der Mathematik besuchen dort Schülerinnen und Schüler aller Schularten auch Kurse und Workshops in allen anderen Bereichen der Naturwissenschaften und Technik oder realisieren eigene Forschungsprojekte.