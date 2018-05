Die Ferchau-Niederlassung Friedrichshafen unterstützt wieder eine soziale Einrichtung: In diesem Jahr erhält der Kindergarten St. Petrus Canisius eine Spende in Höhe von 1000 Euro, um den Mitarbeitern einen Wunsch erfüllen: Die Anschaffung von Orff-Instrumenten für „ihre“ Kinder. Genutzt werden diese Instrumente, zu denen beispielsweise Glockenspiele, Xylophone und verschiedene Trommeln gehören, um auf musikalischem Wege die Entwicklung der Kinder zu fördern, heißt es in der Pressemitteilung des der Engineering- und IT-Dienstleisters. Der hiesige Niederlassungsleiter Michael Kröhan war demnach persönlich vor Ort, um die Arbeit der Mitarbeiter des Kindergartens zu würdigen und ihnen den Spendencheck zu überreichen. „Musik kennt keine Grenzen, stärkt soziale Verbindungen, fördert die Kreativität und transportiert Emotionen. Um dies zu fördern, freuen wir uns, einen kleinen Teil beizutragen, damit sich die Kinder ausprobieren und Spaß an der Musik haben können“, erläutert Michael Kröhan das Engagement seiner Niederlassung für dieses Projekt.