Fenster auf, Erlebnislüften!

Die Welt ist voller Gewalt. Deshalb ist es richtig, die Dinge beim Namen zu nennen. Keinem Vater darf man es durchgehen lassen, wenn er Kindesmisshandlung mit den Worten herunterspielt, ihm sei „die Hand ausgerutscht“. Solche Verharmlosungen gehen gar nicht. Es gibt aber das umgekehrte Phänomen: eine Wortwahl, die viel drastischer ist als die Sache es verdient. Bestes Beispiel: das sogenannte „Stoßlüften“. Wer oder was wird da gestoßen? Bezahlt man das Öffnen des Fensters mit einem Veilchen oder gebrochenen Rippen? Da vergeht einem ja die Lust an der dringend gebotenen Einhaltung sämtlicher Corona-Regeln in geschossenen Räumen! Deshalb brauchen wir verbale Abrüstung. Anstelle des „Stoßlüftens“ sollte sich das „Erlebnislüften“ einbürgern. Es ist doch wirklich ein tolles Erlebnis, wenn ein frischer Luftschwall den Mief in der Bude auflockert. Sofern man nicht in festverglasten Klassenzimmern sitzt, natürlich. In denen lässt sich bestenfalls ein vokabelheftgroßes Restfensterchen öffnen. Beim Lüften rührt sich da kein Lüftchen. Einen Stoß gibt es aber dennoch. Er gilt den Luftmolekülen, die ins Zimmer wollen. Der Mief stößt sie zurück wie Grenzschützer von Frontex die Flüchtenden, die übers Meer rudern. „Pushback“ wird das genannt. Auch hier stellt sich die Frage: Wer oder was wird da gestoßen? Und mit welchen Konsequenzen? Das lässt diese Vokabel offen. Bei so viel Verharmlosung könnte einem glatt die Hand ausrutschen.