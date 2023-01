Unbekannte haben am Montag zwischen 8.30 und 13.30 Uhr zwei Fenster an einer Schule in der Meistershofener Straße in Friedrichshafen mit Steinen eingeworfen. Der Sachschaden, den die Täter hierbei anrichteten, kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen der mutwilligen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter Telefon 07541/7010 entgegen.