Ein spielfreudiges Orchester, ein außergewöhnlicher Solist, ein engagierter Dirigent: Beim letzten Konzert vor den Weihnachtsfeiertagen haben der Hornist Felix Klieser, Dirigent Joachim Trost und das Sinfonieorchester Friedrichshafen mit Werken von Liszt, Strauss und Brahms die Zuhörer im ausverkauften GZH begeistert.

Mit der Sinfonischen Dichtung „Les Préludes“ von Franz Liszt hatte MD Joachim Trost kein leichtes Einspielstück herausgesucht, sondern präsentierte ein bekanntes, aber anspruchsvolles Werk. Nach dem Beginn mit sonorem Streicherthema und zarten Antworten der Holzbläser führte Trost den Prolog in einer gekonnten Steigerung zum markanten und bekannten Fanfarenthema im kraftvollen Orchesterklang. In den folgenden „Präludien“ aus der Ode des französischen Dichters Alphonse de Lamartine traten die einzelnen Register des Orchesters selbstsicher in den Vordergrund: Die Cellogruppe mit schönem Vibrato im „Schwärmerischen Gedanken“, die wunderbar aufeinander eingespielte Horngruppe im „Liebesthema“, die perfekte „Idylle des Landlebens“ mit der Holzbläsergruppe und dem Solo-Horn, stürmische Streicherpassagen und scharfe Kampfrufe der Blechbläser in den „Lebensstürmen“. Nach aufwühlenden Passagen mit „Kampf und Sieg“ gestaltete Trost den Epilog mit dem Fanfarenthema im feierlichen Maestoso.

Gleich mit dem Bravour-Jagdmotiv zu Beginn des Hornkonzertes Nr. 1 von Richard Strauss nahm Felix Klieser das Publikum für sich gefangen. Mühelos wechselte er vom energetisch geladenen, knackigen Horn-Ton zum expressiven Ausdruck im lyrischen Seitenthema, übernahm die Führung und brachte das Bewerbungs-Pflichtstück bei renommierten Orchestern in jugendlicher Frische zum Blühen. In vollem Risiko kostete er die dynamischen Extreme und den großen Tonumfang voll aus. Da Felix Klieser ohne Arme geboren wurde, hat er eine eigene Technik entwickelt, um die Wirkung des „Stopfens“ (Hand in den Schalltrichter) nachzubilden. Nur mit seiner Lippenkraft brachte der aufstrebende Hornist faszinierende, vielfältigste Klänge und Klangfarben hervor.

Nicht enden wollender Applaus

So ging der erzählende Balladen-Ton im Andante mühelos in eine extrovertierte „Opernarie“ im Mittelteil über. Technisch brillant, in sauberster Artikulation, forderte er das Orchester im Rondo mit rasantem Tempo heraus. Doch Trost hielt mit seinem Dirigat alle Kräfte zusammen. Nach einer virtuosen Coda „con bravura“ wollte der Applaus nicht enden. Der Mut, das Horn gefühlvoll singen zu lassen, aber auch akzentuiert zu schmettern, wurde belohnt. Mit der Sinfonie Nr. 4 von Johannes Brahms hat MD Joachim Trost einmal mehr bewiesen, dass er ein hervorragender Orchesterleiter ist. Die aus kleinen Kernmotiven entwickelten, zahlreichen Themen bekamen immer unterschiedlichen Charakter. Der zweite Satz lebte vom archaischen Bläserthema und der emphatischen Cellokantilene. Gut strukturiert, mit vollem Orchesterklang, der dritte Teil.

Nach der Vorstellung des Passacaglia-Themas mit kompakten Bläsern bewunderte man die offenen Stellen und den anhaltenden Spannungsbogen bei den 30 Variationen im Finalsatz. Mit dem Bach-Choral „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ wurden die zufriedenen Zuhörer in den vierten Advent entlassen.