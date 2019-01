Felix Klieser überzeugt mit Freunden im GZH

Der gefeierte Auftritt von Felix Klieser mit dem Sinfonieorchester Friedrichshafen im vergangenen Dezember als Solist im Hornkonzert Nr. 1 von Richard Strauss hatte zu den Abonnenten zusätzlich zahlreiche Zuhörer in den kleineren Ludwig-Dürr-Saal gelockt. Sie wollten den Ausnahmehornisten nun im intimen Rahmen erneut erleben. Zusammen mit seinen Partnern Andrej Bielow, Violine, und Herbert Schuch, Klavier, entwickelte sich ein musikalischer Trialog auf höchstem Niveau. Die kammermusikalischen Kostbarkeiten von Brahms, Koechlin und Duvernoy präsentierte das Trio, blind aufeinander eingespielt, in einnehmendem, partnerschaftlichem Musizieren.

Zur Eröffnung, in zartem Gesamtklang, träumerisch entrückt, die „Quartre petites pièces“ von Charles Koechlin. Die Ende des 19. Jahrhunderts entstandenen, feingliedrigen Miniaturen lebten von melodischen Aufschwüngen der Geige, die gleich zurückgenommen wurden, oder romantisch gefärbten Hornmelodien über fortschreitenden Klavierakkorden. Im Trio Nr. 1 des französischen Hornisten Frédéric Nicolas Duvernoy bestach die gesangliche Themenentwicklung, gewürzt mit kleinen Verzierungen, auf Geige und Horn. Signale und flüssige Skalen, immer gut gestützt von einfühlsamer Klavierbegleitung, gaben dem Allegretto heiteren Charakter.

Solo für Bielow

Da das Repertoire für diese Trio-Besetzung nicht so üppig ist, waren zwei Solowerke in das Programm eingebaut. Zunächst glänzte Andrej Bielow, im Bodenseekreis unter anderem von den Langenargener Schlosskonzerten bestens bekannt, in der Sonate für Violine und Klavier G-Dur von Johannes Brahms. In dem „kleinen Andenken“ an sein Patenkind Felix Schumann, der im Jahr 1879 im Alter von 24 Jahren stirbt, führt diese Sonate tief ins Innenleben des Komponisten. Mit unterschiedlichsten Klangfarben, lyrischen Einschüben aber auch eruptiven Ausbrüchen, führte Bielow durch die Geschichte von Leid, Sehnsucht und Trauer. Kongenial unterstützt wurde er dabei von Herbert Schuch. Der ZF-Musikpreisträger aus dem Jahr 2004 gab dem verwobenen brahmschen Klaviersatz klarste Struktur und emotionale Tiefe.

Felix Klieser überzeugte im „Adagio und Allegro für Horn und Klavier“ von Robert Schumann. Ganz dem Publikum zugewandt, auswendig spielend, gestaltete er mit schönen Bindungen und Phrasierungsbögen das lyrische Adagio. Kraftvolle Triolenaufgänge im Wechsel mit einfühlsamen Episoden prägten das schwungvolle Allegro.

Höhepunkt des Konzerts war das Standardwerk für die Horntrio-Besetzung: Opus 40 von Johannes Brahms in Es-Dur. In sonoren Parallelen führten Geige und Horn, getragen von einem weichen Klavierpart, in das romantische Naturleben des ersten Satzes. Energetisch geladen, mit temporeichen Staccato-Ketten das Scherzo. Stimmig ausmusiziert das Duett der Melodieinstrumente im traurigen Trio. In vollem Ernst, bestens aufeinander eingespielt, entstand das Adagio mesto. Die technisch brillante Jagdmusik im finalen „Allegro con brio“, zum Schluss mit einer rasanten Temposteigerung, wirkte applaustreibend. Bravo-Rufe und lang anhaltender Beifall eines sehr zufriedenen Publikums.