Feldkircher Lehrlinge besuchen Azubis der Häfler Stadtverwaltung

Die Auszubildenden der Stadtverwaltung Feldkirch haben am Freitag die Auszubildenden der Stadtverwaltung Friedrichshafen besucht. Begrüßt wurden sie von Patricia Theilig (links), stellvertretende Leiterin des Haupt- und Personalamtes, und Bürgermeister Andreas Köster (rechts).

In etwa zwei Stunden erfuhren die 18 Auszubildenden aus Feldkirch, was es alles Wissenswertes über die Stadtverwaltung und die Stadt Friedrichshafen gibt. Das Programm haben Auszubildende der Stadt Friedrichhafen vorbereitet und präsentiert, begleitet von der Ausbildungsbeauftragten Tamara Boden. Die 18 Lehrlinge, wie sie in Österreich genannt werden, absolvieren derzeit ihre Ausbildung im Verwaltungsbereich, als Gärtner, im IT-Bereich und als Kfz-Mechaniker. Vier von ihnen haben eben erst gestartet und sind im ersten Lehrjahr. Zu lernen gab es für die Lehrlinge in Friedrichshafen einiges: Die Auszubildenden aus Friedrichshafen aus dem zweiten und dritten Ausbildungsjahr stellten die unterschiedlichen Berufe vor, in denen die Stadtverwaltung ausbildet, also beispielsweise Verwaltungsfachangestellte, Fachangestellte für Bäderbetriebe oder die Duale Ausbildung „Bachelor of Arts – Public Management“. sz/Foto: pr