Feiern mit Abstand: VfB Friedrichshafen nimmt den Meisterwimpel entgegen

37 zu 34: Am Ende zählte das bessere Torverhältnis. Dank drei Treffern mehr als der FC 07 Albstadt wurden die Fußballer des VfB Friedrichshafen zum Landesligameister 2019/20 und damit zum Aufsteiger in die Verbandsliga gekürt. Am Samstag nun überreichte Landesliga-Staffelleiter Andreas Schele der Mannschaft im Zeppelinstadion den Meisterwimpel. Außerdem durfte Kapitän Denis Nikic eine selbst gebastelte Meisterschale in die Luft stemmen, bevor auf der Tribüne des Zeppelinstadions bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wurde.

Bei der Feier mit dabei waren auch die Spieler der U23, die die Saison als Vizemeister in der Kreisliga A2 beendet haben, und die A-Junioren, die die Qualifikation für die eingleisige Verbandsliga Württemberg feiern durften.

Außerdem dankte der VfB vielen ehrenamtlichen Helfern, die mit ihrem Einsatz über das ganze Jahr am Aufstieg mitgeholfen haben, und dem Fanclub für die tolle Unterstützung in der ganzen Saison.

Trotz viel Freude gab es auch weniger schöne Momente: So wurden Joshua Merz (wechselt zu Schwarz-Weiß Bregenz) und Michael Metzler (zum SV Deggenhausertal) ebenso verabschiedet wie Physiotherapeutin Lisa Berg.

Jetzt ist der Blick des VfB nun nach vorne gerichtet. Am Freitag steigt das erste Testspiel gegen den TSV Meckenbeuren. Das Abenteuer Verbandsliga startet dann am Wochenende 22./23. August mit einem Heimspiel gegen den VfL Sindelfingen. Da wollen die Häfler gut starten und den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen – schließlich wollen sie in einem Jahr wieder feiern.