Der Pfarrgarten von St. Peter und Paul in Schnetzenhausen ist am Sonntag – mit gebotenem Abstand – gut gefüllt gewesen. Die Besucher feierten mit Pfarrer Michael Benner das Patrozinium mit einem Gottesdienst. Benner erinnerte an die beiden Apostel Petrus und Paulus, die trotz ihrer unterschiedlichen Lebensbiografien das Christentum in die Welt getragen haben. Anlass, um auch am Ende des Gottesdienstes die langjährigen Mitglieder des Kirchengemeinderats zu ehren und zu verabschieden. Auch sie haben – wie die Apostel – für die „Kirche vor Ort“ den Glauben überzeugend gelebt und weitergegeben, schreibt Gemeindereferent Meinrad Bauer in einer Pressemitteilung. Zugleich wurde das Leitungsgremium des neu konstituierten Kirchengemeinderats der Gemeinde vorgestellt. Es war „ein gelungenes Fest, das die Herzen der Gemeinde berührt hat und voll Hoffnung in die Zukunft blicken lässt“, so Bauer weiter.