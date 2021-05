Fehlende Sponsorengelder: VfB-Konkurrent Bühl verzichtet auf Lizenzantrag für Bundesliga

Die Volleyball Bisons Bühl haben für die kommende Bundesligasaison der Männer auf einen Lizenzantrag verzichtet. Wie der Club und bisherige Konkurrent des VfB Friedrichshafen am Freitag offiziell mitteilte, lässt sich eine weitere Spielzeit aufgrund fehlender Sponsorengelder in der Corona-Pandemie nicht mehr finanzieren. Der Pokalfinalist von 2016 und 2018 wird somit erstmals seit zwölf Jahren nicht mehr im Volleyball-Oberhaus antreten. In der vergangenen Saison sorgten sie in den Play-offs für Furore, als sie Friedrichshafen das Leben im Viertelfinale schwermachten und erst nach einem 1:3 im dritten Duell ausschieden.