Fehlende Brücke verhindert Ladenlokale

Von Schwäbische Zeitung

Zum achten Mal haben Schwule, Lesben, Trans- und Bisexuelle den Christopher Street Day in Ulm gefeiert. Die Ulmer Paradekonzerte gibt es schon deutlich länger: seit 1979. Am vergangenen Sonntag sorgten sich deren Organisatoren ernstlich um das Konzert auf dem Marktplatz. Um 11 Uhr begann der Auftritt des Musikvereins Kadeltshofen. Um 9.30 Uhr meldete sich die Ulmer Feuerwehr bei den Veranstaltern der Paradekonzerte: Eine große Zusatzbühne, die für den Christopher Street Day am Samstag aufgebaut worden war, stand noch immer vor der Konzertbühne.