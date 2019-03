Federleichte Anschläge auf dem Konzertflügel

Mit einem beschwingten Programm hat das Swedish Chamber Orchestra unter seinem Chefdirigenten Thomas Dausgaard am Mittwochabend die 1200 Zuhörer im Graf-Zeppelin-Haus begeistert, ebenso der Ausnahme-Pianist Kit Armstrong, der nicht nur beim Mozart-Klavierkonzert, sondern auch in der Orchestersuite von Richard Strauss am Flügel saß.

Auf Anregung von Diaghilew, dem Direktor der „Ballets russes“ in Paris und Monte Carlo, hatte Igor Strawinsky 1919/20 die Musik zum neoklassizistischen Ballett „Pulcinella“ komponiert. Von Diaghilev ausgewählte Stücke von Pergolesi sollte er nur orchestrieren, doch Strawinsky hat seine eigene Auswahl getroffen und der Musik mit farbigen Wechseln von Orchestertutti und wetteifernden Instrumentengruppen seinen eigenen Akzent verliehen. So waren gleich in der einleitenden Sinfonia deutlich die Grundlage und zugleich das moderne Klangbild zu hören.

Vor dem geistigen Auge erschienen anmutige Tänzer, wenn im wiegenden Rhythmus der Serenata eine Oboe ein Schäferlied sang oder die erste Geige ein zärtliches Lied anstimmte. Voller Lebenslust präsentierte sich das Scherzino, wie ein Mückenschwarm flirrte es in der Tarantella, während im Vivo Posaune und Kontrabass in Konkurrenz traten. Bei allem tanzte Dausgaard mit, duckte sich, sprang empor – wie ein Dompteur, der seine Schar fest im Auge hat, entlockte er seinen Musikern ein lebhaftes Spiel.

Wie verwandelt erschien das Orchester in Mozarts Klavierkonzert Nr. 14 Es-Dur KV 449. Sanft modellierte der Dirigent die Musik, kitzelte mit Fingerspitzen Feinheiten heraus, ließ dem Solisten Raum zur Entfaltung. Kit Armstrong, der schon beim Bodenseefestival 2013 hier zu Gast war, hatte seinen eigenen Spitzenflügel dabei, einen C. Bechstein Konzertflügel D 282. Sein besonderes Klangfarbenspektrum wird gerühmt, seine lyrische Gesanglichkeit ließ Armstrong mit federleichtem Anschlag erfahren. Der ganze Körper schwang im Rhythmus mit, wenn die Finger über die Tasten huschten. In leicht dahinfließendem Spiel nahm Armstrong das Motiv der Orchester-Exposition auf. Eingebettet in die Spielkultur des Kammerorchesters, dialogisierte er mit den Streichern. Eine unterschwellige Melancholie prägte das Andantino, als wären es bittersüße Erinnerungen an eine vergangene Liebe. Wie eine kapriziöse Schöne kam zuletzt das Allegro daher. Noch einmal war das durchgeistigte Spiel des Pianisten in seiner Zugabe zu erleben, dem zweiten Satz aus Alessandro Marcellos Oboenkonzert d-Moll in der Cembalo-Bearbeitung von Johann Sebastian Bach BWV 974.

Kit Armstrong saß auch nach der Pause noch am Flügel, ganz in der Ecke, ganz dienend in Richard Strauss Orchestersuite op. 60 zu Molières „Der Bürger als Edelmann“. Da der von Hugo von Hofmannsthal und dem Komponisten geplanten viel zu langatmigen Verquickung von Theaterstück mit Schauspielmusik und der Oper „Ariadne auf Naxos“ kein Erfolg beschieden war, hat Strauss die Musik in der Orchestersuite bewahrt. Sie ganz in der Versenkung verschwinden zu lassen, wäre auch zu schade gewesen, denn gar zu vergnüglich ist die musikalische Begegnung mit dem eitlen Bürger, den seine Umgebung genüsslich verspottet. Schon in der Ouvertüre ist da der süffige Ton, auf Zehenspitzen kommt das Menuett daher, man hört die soignierte Eitelkeit, hört Wiener Charme, hört den aufgeblasenen Möchte-gern-Edelmann. Ein Vergnügen für sich war das abschließende musikalische Diner, das Dirigent und Orchester genüsslich auskosteten.