Einen herausragenden Erfolg und trotzdem eine kleine Enttäuschung haben das Degen-Team des VfB Friedrichshafen bei den Deutschen Seniorenmannschaftsmeisterschaften in Dresden. Rudolf Künstler, Thomas Heilmann, Gerhard Birkenmaier und Jürgen Kreidler schnupperten am Finale, mussten sich aber mit dem hervorragenden dritten Platz trösten. Rudolf Künstler, Thomas Heilmann und Gerhard Birkenmaier traten diesmal in einer Startgemeinschaft mit Jürgen Kreidler (VfL Kirchheim) an und nahmen die lange Anreise auf sich, um sich mit dem insgesamt 17 Mannschaften starken Teilnehmerfeld zu messen.

In der Vorrunde traf das Häfler Team auf die Vertretungen des MTV Stuttgart und des TV Ingolstadt. Beide Vergleiche konnten klar gewonnen werden und so ergab sich der fünfte Setzplatz für die folgenden K.o.-Runden. Gestählt und motiviert durch dieses Ergebnis gelang in der ersten K.o.-Runde ein ungefährdeter 5:1-Sieg gegen den FC Kassel, bevor im Viertelfinale Vorrundengegner MTV Stuttgart wartete.

Konzentriertes Auftreten und gute körperliche Verfassung führte zu einem deutlichen 5:0-Sieg und damit ins Halbfinale. Dort wartete Vorjahressieger TSF Ditzingen. Die Häfler Musketiere konnten den Mannschaftskampf lange ausgeglichen halten, sodass Thomas Heilmann im letzten Gefecht auf Bruno Kachur traf. Auch hier war alles ausgeglichen und beim Gefechtsstand von 4:4 sollte der letzte Treffer über den Finaleinzug entschieden. Dieser gelang dem Ditzinger Routinier und somit verblieb der Seniorenequipe des VfB das kleine Finale. Hier wurde das Team des TV Hoffnungsthal mit 4:5 geschlagen. Den Titel sicherte sich die Startgemeinschaft SG Heidelberg/FC Tauberbischofsheim.

Zum ersten Mal stellte die Fechtabteilung des VfB Friedrichshafen auch eine Florettmannschaft in der Besetzung Rudolf Künstler, Thomas Heilmann und Mauro Zanella und Jürgen Kreidler. Hier ersetzte Mauro Zanella Gerhard Birkenmaier.

Nach Vorrundenniederlagen gegen den Dresdner FC, Eintracht Duisburg und die TSF Ditzingen resultierte der sechste Platz im acht Mannschaften starken Teilnehmerfeld. Im Viertelfinale traf man erneut auf Eintracht Duisburg und verlor mit 2:5.

In der folgenden Platzierungsrunde konnten dann aber Siege gegen den MTV Stuttgart mit 5:3 und gegen die TSF Ditzingen mit 5:4 gefeiert werden, sodass der fünfte Gesamtrang erreicht wurde.

Den Meistertitel sicherte sich der FC Darmstadt vor der TSG Wiesloch und Eintracht Duisburg. (he)