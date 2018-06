Fechter des VfB Friedrichshafen holt Medaillen

Bei den deutschen Meisterschaften der U17-Degenfechter hat Marco Birkenmaier von der Fechtabteilung des VfB Friedrichshafen knapp den großen Wurf verpasst. Er gewann im Einzelwettbewerb die Bronzemedaille. Mit der Mannschaft reichte es gar zu Silber.

Marco Birkenmaier war als deutscher Ranglistenerster als einer der Favoriten zu den Deutschen U17-Degenmeisterschaften nach Reutlingen gefahren. In der Vorrunde gelangen ihm fünf Siege bei einer etwas unglücklichen Niederlage, was ihm den achten Platz für das folgende K.O.-System einbrachte.

Souveräner Sieg

Nach einem Freilos in der ersten Runde traf das Nachwuchstalent auf Christopher Trautmann (FC Krefeld), den er souverän mit 15:9 besiegte. Einem noch deutlicheren 15:4-Sieg gegen Tassilo Pyto (MTV München) folgte ein hart umkämpftes 15:13 über Eino Schulze-Steinen (UFC Frankfurt). Durch diese Siege kam es zum Duell mit seinem Nationalmannschaftskollegen Gerrit von Laue (TSG Reutlingen). Der VfB-Fechter konnte die taktische Marschrichtung, die ihm sein Trainer und Vater Gerhard Birkenmaier mitgegeben hatte, hier noch gut umsetzen und gewann mit 15:6, was ihm den Einzug ins Halbfinale und eine Medaille garantierte. Gegen Paul Veltrup (FC Krefeld), ebenfalls ein U17-Nationalmannschaftsfechter, hatte Birkenmaier das Nachsehen (11:15). Veltrup schlug im Finale Arthur Fischer (FC Leipzig) und wurde Deutscher Meister. Marco Birkenmaier holte Bronze.

Die Startgemeinschaft VfB Friedrichshafen/TG Schwenningen war eher in der Außenseiterrolle. Doch nach klaren Siegen gegen die südbadischen Meister der Startgemeinschaft Waldkirch/Baden-Baden mit 45:32 und dem bayerischen Meister TV Augsburg mit 45:34 stand das Team um Marco Birkenmaier mit Lucas Fendt und Athanasias Tsiagkanas plötzlich im Halbfinale gegen den vielfachen Meister und Titelverteidiger Heidenheimer SB.

Starke Phase

Einem anfänglich ausgeglichenen Gefecht bis zum Stand von 17:17 folgte eine starke Phase der Fechter aus dem Landesleistungszentrum, die mit 25:22 und 30:29 in Führung gehen konnten. Dann aber gaben Tsiagkanas mit 3:1 und Fendt mit 3:2 zum 35:33-Zwischenstand dem VfB-Fechter ein kleines Polster mit einem klaren Siegauftrag mit. Und der spielte all sein Können aus. Gegen Julian Seyd, der hin und wieder beim VfB Friedrichshafen trainiert, baute der Häfler „Musketier“ die Führung Treffer um Treffer aus – mit dem 45:37-Endstand. Das Team stand im Finale.

Im Finale wartete dann die vom deutschen Spitzenfechter Jörg Fiedler trainierte Vertretung des FC Leipzig. Die Leipziger hatten zuvor die Favoriten des TSV Bayer Leverkusen besiegt und zeigten auch im Finalgefecht eine bärenstarke Leistung, sodass das Team um den Häfler Musketier Marco Birkenmaier sich etwas unter Wert mit 24:45 geschlagen geben musste.

Birkenmaier tritt nun am Freitag mit dem Team des VfB Friedrichshafen im Achtelfinale des Deutschlandpokals bei der TSG Reutlingen und danach bei den deutschen Meisterschaften der Aktiven in Leipzig und der Junioren in Heidenheim an. Bei den deutschen Meisterschaften der Aktiven gibt es zudem eine Besonderheit: Mit Gerhard und Marco Birkenmaier stellt die Fechtabteilung des VfB Friedrichshafen sowohl den ältesten als auch den jüngsten Teilnehmer des Turniers.