FDP und SPD: Kindergärten sollen länger öffnen

FDP und SPD im Gemeinderat wollen erreichen, dass einige Häfler Kindergärten künftig längere Öffnungszeiten anbieten. Einen entsprechenden Antrag haben beide Gruppierungen am Montag eingebracht. Über den Antrag diskutiert wird erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Die aktuellen Betreuungszeiten, die frühestens um 7 Uhr beginnen und spätestens um 18 Uhr enden, seien für einen Teil der berufstätigen Eltern nicht ausreichend, heißt es in der Begründung zu dem Antrag. Liberale und Sozialdemokraten denken dabei an Schicht- und Bereitschaftsdienste sowie an Beschäftigte zum Beispiel in Gastronomie und Pflege, bei Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, an Mitarbeiter in mittelständischen oder industriellen Produktionsbetrieben oder im Einzelhandel.

Besonders für Alleinerziehende reichen die gängigen Betreuungsmöglichkeiten, die sich in der Regel an den üblichen Bürozeiten orientieren, nach Einschätzung der beiden Gruppierungen nicht aus. Problematisch seien auch die Ferienzeiten. Beide Parteien hätten laut Antrag kein Problem damit, wenn die Notwendigkeit längerer Betreuung durch eine Bestätigung des Arbeitgebers nachgewiesen werden müsste.

FDP und SPD bitten die Verwaltung, den Bedarf für längere Öffnungszeiten zu ermitteln und zu prüfen, welche Kindergärten dafür in Frage kommen könnten. Inhaltlich diskutiert werden soll der Antrag im Mai, wenn der Kindergartenbedarfsplan der Stadt auf der Tagesordnung des Gemeinderats steht.