FDP-Friedrichshafen hat einen neuen Vorstand gewählt

Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie die regulär anstehende Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr ausgesetzt werden musste, haben sich die Mitglieder des FDP-Ortsverbandes Friedrichshafen am 12. April im Alpha Restaurant in Ailingen getroffen um diese Versammlung nun nachzuholen in der auch ein neuer Vorstand gewählt werden sollte.

In ihrem Rechenschaftsbericht blickte Gaby Lamparsky als Vorsitzende des Ortsverbandes über die Bundes- und Landtagwahlkämpfe bis zur letzten Kommunalwahl zurück, in der die Freien Demokraten mit einem dritten Mandat den Fraktionsstatus erreichen konnten. Außerdem behielt der Ortsverband auch sein Mandat im Kreistag, so dass der Ortsverband nun vier Mandatsträger in der Kommunalpolitik stellt.

Zudem verwies sie auf das gute Kommunalprogramm des Ortsverbandes, dass auch weiterhin im Vorstand diskutiert und sicher auch eine Grundlage für die kommende Kommunalwahl in zwei Jahren sein wird. Nach der Entlastung des Vorstandes wurde in der darauffolgenden Neuwahl Gaby Lamparsky als Vorsitzender sowie wie ihre beiden Stellvertreter Christian Steffen-Stiehl und Markus Steybe im Amt bestätigt.

In das Amt des Schatzmeisters wurde wieder Gudula Dieckmann gewählt. Die Position des Pressesprechers wird von Sascha Schmidt, und die Zuständigkeit für neue Medien durch Marco Jedzig besetzt. Beisitzer im neuen Vorstand sind Carmen Eger, Peter Stojanoff, Niklas Giray und Daniel Håkansson. Die Rolle des Kassenprüfers übernimmt Rafael Sohm.

Nach der Vorstandswahl wurde durch die Mitgliederversammlung eine neue Satzung für den Ortsverband beschlossen. Die Satzung ist für die Mitglieder auch online über die Homepage des Ortsverbandes abrufbar.