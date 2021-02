FDP-Fraktion übt sich pandemiebedingt in Zurückhaltung

Die FPD-Fraktion im Gemeinderat hat sich aufgrund der immer noch angespannten und unsicheren finanziellen Situation entschieden, nicht eine Vielzahl von Anträgen zu stellen, sondern sich auf zwei wesentliche Kernpunkte zu beschränken. Wie es vonseiten der Gemeinderatsfraktion in einem Presseschreiben heißt, seien dies Bildung und Sicherheit.

Aus den in 2020 zurückgestellten Anträgen liegt der FDP-Fraktion die Einführung eines kommunalen Ordnungsdienstes weiterhin am Herzen, schreibt Fraktionsvorsitzende Gaby Lamparsky. Gerade in Corona-Zeiten habe sich gezeigt, dass die Polizei Unterstützung bei der Kontrolle der Einhaltung der AHA-Regeln benötige und der Bedarf aktueller denn je sei. Ein kommunaler Ordnungsdienst (KOD) sei keine Konkurrenz zur Polizei, sondern diene deren Entlastung. Das Personal könnte zunächst aus den Reihen des städtischen Vollzugsdienstes gewonnen werden, schlägt Lamparski vor. Die Mitarbeiter könnten speziell geschult und mit Uniform und Selbstschutzausrüstung Streife im Stadtgebiet gehen. „Das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung soll dadurch erhöht werden“, so die FDP.

Auch das Thema Schulen und Bildung war und ist Dauerthema. In erster Linie gehe es um die Digitalisierung. Der FDP-Fraktion sei es wichtig, dass längerfristig geplante Bau- und Sanierungsprojekte nicht aus den Augen verloren werden. Hier sollten trotz schwieriger Haushaltslage kurzfristig Maßnahmen ergriffen werden. Die grundlegende Neugestaltung des auch außerhalb der Schulzeiten viel genutzten Schulhofs der Pestalozzischule sei momentan zu kostspielig. Doch die Aufenthaltsqualität könnte beispielsweise durch das Aufstellen neuer Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten verbessert werden.

Die naturwissenschaftlichen Räume der beiden Gymnasien und der Realschule Ailingen benötigen dringend eine umfassende Sanierung, um einen qualitativ hochwertigen und interessanten Unterricht zu gewährleisten, heißt es weiter. „Auf die Bedeutung der MINT-Fächer wird seit Jahren hingewiesen, daher sollte diese Maßnahme umgehend in Angriff genommen und nicht weiter aufgeschoben werden.“

Um den geplanten Neubau der Albert-Merglen-Schule so schnell wie möglich bei verbesserter Haushaltslage in Angriff nehmen zu können, beantragt die FDP-Fraktion schon in diesem Haushalt eine ausreichende Planungsrate, damit bis Ende 2022 ein Baubeschluss erfolgen kann.

Neben diesen vier eigenen Anträgen beteiligt sich die FDP-Fraktion wie 2020 an zwei fraktionsübergreifenden Anträgen, nämlich „ÖPNV- Jahresticket gegen Führerscheinabgabe“ und die Bereitstellung von Sanierungsmitteln für das Kulturhaus Caserne im Fallenbrunnen.