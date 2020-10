FDP-Fraktion stellt sich hinter den Flughafen

Diskussion und Entscheidung über die Zukunft des Flughafens im Gemeinderat stehen zwar noch aus, nachdem die für vergangenen Montag angesetzte Sitzung verschoben werden musste. Die Fraktion der FDP hat ihren Meinungsbildungsprozess aber bereits abgeschlossen – und begründet in einer Pressemitteilung, warum sie geschlossen für den Erhalt des Bodensee-Airports beziehungsweise für das vorliegende Finanzierungskonzept stimmen wird

Fraktionsvorsitzende Gaby Lamparsky konstatiert, dass der Flughafen ein wichtiger Standortfaktor für die internationalen Wirtschaftsunternehmen und damit für Arbeitsplätze und den Wohlstand der Region sei. Die globale Vernetzung werde auch zukünftig nicht ausschließlich digital stattfinden, sondern ebenso Begegnungen und einen schnellen Waren- und Personenverkehr benötigen. „Monteure von der MTU zum Beispiel müssen schnell und kurzfristig für Wartung und Reparatur von Motoren ins Ausland reisen können. Geschäftsreisen innerhalb Deutschlands und in Nachbarländer müssen an einem Tag möglich sein“, heißt es in der Mitteilung. Die Anreise zu anderen Flughäfen mit dem Auto sei sehr zeitaufwändig. Beim Schienenverkehr seien deutliche Verbesserungen in Aussicht, allerdings sei bisher nicht bekannt, dass die Region von der Bahn mit schnellen ICE-Verbindungen bedient werden solle.

Bei den Privatreisen sei durch die Corona-Krise ein Großteil der Passagiere weggebrochen. Sobald Impfstoffe verfügbar seien, werde sich das Leben aber wieder normalisieren – und damit auch die Zahl der Urlaubs- und Bildungsreisen wieder zunehmen. Davon zeigt sich Markus Steybe überzeugt. Das Mobilitätsverhalten der Menschen werde sich durch die Corona-Pandemie und das gestiegene Klima- und Umweltbewusstsein verändern, doch das werde allmählich geschehen. Peter Stojanoff weist in der Pressemitteilung zudem auf die negativen Auswirkungen einer Schließung des Flughafens auf die Messe und den Zeppelin-Flugbetrieb hin. Auch finanziell sieht die FDP-Fraktion in der Schließung des Flughafens keine attraktive Alternative, da nur ein relativ geringer Einmal-Erlös zu erzielen sei.