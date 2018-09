FCK-Handballer unterliegen klar

Das Herrenteam des FC Kluftern hat sich in der ersten Runde des Handball-Bezirkspokals klar geschlagen geben müssen. Vor den eigenen Fans in der Klufterner Brunnisachhalle verloren die Gastgeber am vergangenen Wochenende gegen den TV Weingarten mit 16:34. Dabei machten die FCK-Handballer ihre Sache zu Beginn noch recht ordentlich und lagen nach zehn Minuten mit 5:3 vorne.

Die Schlussphase des ersten Durchgangs gehörte allerdings den Gästen aus Weingarten, die in der Abwehr relativ wenig zuließen und in der Offensive die nötige Durchschlagskraft erzielten. Folgerichtig ging der TVW mit einem 15:8-Polster in die Halbzeitpause und war auch in den zweiten 30 Spielminuten die bessere Mannschaft. Nach gut 45 Minuten waren die TVW-Handballer auf 22:12 davon gezogen und hatten das Spielgeschehen auch in der Schlussphase stets unter Kontrolle.

Nach dem verdienten 34:16-Erfolg stehen die Jungs von TVW-Coach Mark Gmünder in der zweiten Runde des Pokalwettbewerbs. Und der FC Kluftern? Der muss in Zusammenarbeit mit Trainer Reinhard Gessinger bis zum Ligastart am Samstag, 29. September, noch an ein paar Stellschrauben drehen.