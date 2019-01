Während die Bezirksliga-Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach und die Seesterne des TV Kressbronn in der Bezirksklasse ihre Partien verloren haben, meisterten der FC Kluftern (Kreisliga B Herren) und der SV Tannau (Bezirksklasse Damen) ihre Aufgaben erfolgreich. Die Begegnungen in der Übersicht:

Bezirksliga Damen: HSG Lonsee-Amstetten - HSG Friedrichshafen-Fischbach 29:25 (17:11) – Die letzten sieben Minuten vor der Halbzeitsirene haben den Ausschlag dafür gegeben, dass die Häfler Spielgemeinschaft ohne Zählbares an den Bodensee zurückgekehrt sind. Nachdem es in der 23. Minute noch 9:9-Unentschieden gestanden hatte, lag die HSG FF zur Pause mit 11:17 hinten. „Diese schlechte Phase hat uns den Sieg gekostet“, bilanzierte Damir Turnadzic, Trainer der Häfler Handballerinnen, und ergänzte: „Da ist bei uns leider völlig der Faden gerissen und wir haben uns zu viele technische Fehler erlaubt.“ Im zweiten Spielabschnitt bewiesen die Gäste vom Bodensee zwar Moral und Kampfgeist, schafften die Wende allerdings nicht mehr, obwohl Nina Seliger zum zwischenzeitlichen 20:21-Anschlusstreffer einnetzte.

HSG FF: Amann (Tor); Feßler (6/4), Wildner (6), Pfeffer (4), Henrichs (3), Nothelfer (3), Seliger (2), Winghardt (1), Diemer, Rist, Kordes.

Bezirksklasse Damen: SV Tannau - TSG Ehingen/Donau 29:21 (11:10) – Die Tannauer Handballerinnen haben gegen den Tabellenzweiten von der Donau zu überraschen gewusst. Nach ausgeglichenem Beginn lag die Mannschaft von SVT-Coach Hubert Baur und Assistent Marcel Peters in der 18. Minute mit 5:9 zurück, startete dann jedoch eine fulminante Aufholjagd, die in einem 11:10-Vorsprung zur Pause gipfelte. Nach dem Seitenwechsel klappte bei den Gastgeberinnen phasenweise alles – nach 45 Minuten führte man mit 19:13. Dies war auch dem Umstand geschuldet, dass Tannau am eigenen Kreis so gut wie nichts mehr zuließ. Angeführt von der zehnfachen Torschützin Anja Stoß verteidigte der SVT die Führung und stand wenige Augenblicke später als Sieger fest.

SVT: Egger (Tor); Anja Stoß (10, 4/5), Tina Stoß (4), Corinna Haberer (3), Alessa Haberer (3), Ibele (3), Sprenger (2), Ricarda Bergmann (2), Hillebrand (1), Traut (1), Franziska Bergmann, Schupp (0/1).

Bezirksklasse Damen: MTG Wangen II - TV Kressbronn 23:14 (7:8) – Eine miserable Angriffsleistung im zweiten Durchgang hat den Seesternen aus Kressbronn mögliche Punkte bei der Zweiten aus Wangen gekostet. Gerade einmal magere sechs Treffer erzielte die Mannschaft von TVK-Trainerin Stefanie Raaf in den zweiten 30 Minuten noch. Doch damit nicht genug: Zu den technischen Fehlern in der Offensive gesellten sich Abstimmungsprobleme in der Abwehr hinzu, sodass es die Gastgeberinnen unter dem Strich viel zu leicht hatten, Treffer zu markieren. „Wir müssen die Niederlage nun so schnell wie möglich abhaken und uns auf das Heimspiel gegen Lehr am kommenden Sonntag vorbereiten“, sagte Steffi Raaf. Dabei war die TVK-Übungsleiterin im Vorfeld noch optimistisch.

TVK: Lea Raaf, Fricker (Tor); Brentel (4), Hanna Spindler (3), Messner (3/2), Wagner (2), Seipp (1), Hepp (1), Ullrich, Lena Spindler, Stefanac, Schörkhuber, Dreher, Bentele.

Kreisliga B Herren: TSG Leutkirch II - FC Kluftern 22:26 (10:9) – Über weite Strecken der Begegnung entwickelte sich ein offener Schlagabtausch zwischen den Allgäuern und ihren Gästen aus dem Südbadischen. Bis in die 45. Minute hinein stand es 19:19-Uentschieden. Bis, ja bis die FCK-Handballer von Zeitstrafen gegen die TSG-Reserve profitierten und sich bis zur 53. Minute auf 22:19 abgesetzt hatten. Von diesem Rückschlag sollten sich die Hausherren nicht mehr erholen und bekamen darüber hinaus von der Siebenmeterlinie Nervenflattern. Folgerichtig verteidigten die Gäste aus Kluftern den Vorsprung und entschied das Spiel verdient für sich. Und das, obwohl auch das Team von Klufterns Coach Reinhard Gessinger bei Strafwürfen schwächelte.

FCK: Klose (Tor); Merkle (4), Würthner (4), Thum (4), Mirko Behnke (3/1), Schmollinger (3, 1/3), Jannik Behnke (2, 0/1), Müller (2), Nacke (2, 0/1), Kuzma (2, 0/1), Ferber, Tardiveau.