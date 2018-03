FCK-Handballer spielen daheim

Die aktiven Handballmannschaften des FC Kluftern greifen nach der Fasnetspause an diesem Wochenende wieder ins Spielgeschehen ein. Während das Herrenteam im Nachholspiel der Handball-Kreisliga am Sonntag, 18. Februar, ab 13 Uhr, gegen die HSG Oberstaufen-Lindenberg antreten muss, empfangen die FCK-Handballdamen ab 17 Uhr – ebenfalls in der Klufterner Brunnisachhalle – den TSV Lindau zum Kreisliga-Seederby.

Die Jungs von FC-Coach Reinhard Gessinger liegen – punktgleich mit dem auf Rang vier postierten Gegner aus dem Allgäu – auf Tabellenplatz drei und werden versuchen, den Kontakt zur Spitze zu halten. Für die Mädels von Trainer Jürgen Frank, die aktuell die „Rote Laterne“ innehaben, dürfte der Vergleich mit dem Tabellenzweiten aus Lindau eine schwerere Aufgabe sein.