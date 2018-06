Der FC Friedrichshafen organisiert am 23. und 24. Juni unter der Leitung von Jugendleiter Harun Yildiz ein Jugendfußball-Turnier in einer Größenordnung, die es beim FC FN so noch nicht gegeben hat. Die Spiele beginnen am Samstag um 9 Uhr, am Sonntag um 7.45 Uhr. Das Turnierende ist gegen 18.30 Uhr.

67 Mannschaften aus den Regionen Bodensee, Allgäu, Vorarlberg, Neckar/Alb, Ulm/Donau und Bayern werden erwartet, darunter zum Beispiel der VfB Friedrichshafen, SV Kressbronn, Austria Lustenau, SG Desi, TSV Neu-Ulm, Post SV Nürnberg, FV08 Nürnberg, FV08 Rottweil, SV Zimmern, TSG Young Boys Reutlingen, FV Ravensburg und natürlich der Gastgeber FC Friedrichshafen.

Auf diesem durchweg anspruchsvollen Niveau darf man bei den Spielen der F1- bis D1-Jugenden der Jahrgänge 2005 bis 2009 auf spannende Spiele gespannt sein. Der FC lädt zum großen Fußballfest ein.