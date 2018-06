FC Kosova Weingarten ist Meister der Kreisliga B4

Durch einen 3:0-Heimsieg am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B4 gegen den SV Ettenkirch hat der FC Kosova Weingarten den Traum vom Titelgewinn verwirklicht. Die Mannschaft von FC-Coach Timo Ohrenberg steigt damit auf und wird aller Voraussicht nach in der nächsten Saison in der Kreisliga A2 antreten.

„Mit der Meisterschaft hatte ich zu Saisonbeginn überhaupt nicht gerechnet“, bekannte Kosovas Coach Timo Ohrenberg kurz nach Spielschluss am Samstagabend. Durch die enge Ausgangslage an der Tabellenspitzen sei es für seine Mannschaft nicht möglich gewesen, auf Unentschieden zu spielen. Aron Troka kurz vor der Halbzeitpause und Shaka Adaba per Doppelpack in der zweiten Halbzeit brachten die Welfenstädter auf die Siegerstraße.

Die Vizemeisterschaft holte der FV Langenargen durch einen knappen 2:1-Erfolg zu Hause gegen den TSV Eschach II. Damit geht der SV Tannau, der am Ende der laufenden Saison 2017/18 spielfrei hatte und als vorheriger Tabellenführer nicht mehr aktiv ins Geschehen eingreifen konnte, mit dem erreichten dritten Rang leer aus. Die TSG Zech, die eine tolle Saison spielte, trennte sich im Lindauer Stadtderby gegen den TSV Oberreitnau 0:0-Unentschieden.

Wann und wo genau die Langenargener in der Relegation zur Fußball-Kreisliga A2 auf den FC Friedrichshafen treffen werden, steht im Moment noch nicht fest.