FC Kluftern will Spitzenreiter ein Bein stellen

Im letzten Spiel vor der Winterpause stellt sich der Fußball-Bezirksliga-Aufsteiger FC Kluftern einer besonderen Herausforderung: Der Tabellenführer SC Markdorf, der in der Vorwoche von den Fohlen des SC Pfullendorf mit einem 2:0-Sieg zurückkehrte, ist zum Lokalderby im Klufterner Brunnisach-Stadion zu Gast.

Für die Mannschaft von Ingo Backert, die zuletzt wegen dichten Nebels in Hattingen eine Zwangspause einlegen musste und zuvor vor eigenem Publikum den Tabellenvorletzten FC Singen II mit 4:0 Toren besiegte, ist die Aufgabenstellung klar: Revanche für die hohe 1:4-Niederlage in der Vorrunde. „Im Hinspiel waren wir deutlich unterlegen“, erinnert sich Klufterns Sprecher Thomas Rauber nur ungern an die „auch der Höhe nach“ berechtigte Niederlage. Seine Mannschaft hat zuletzt zwei Spiele in Folge gewonnen und freut sich nun auf das Derby gegen Markdorf. „Wir haben uns im Training gut auf den Gegner vorbereitet und spielen auf Sieg“, sagt Rauber. Und: „Ich bin optimistisch, dass wir die drei Punkte in Kluftern behalten.“ Spielertrainer Ingo Backert, der selbst ebenfalls wieder voll einsatzfähig ist, kann aus dem kompletten Kader wählen. Lediglich die drei Dauerverletzten Ahmet Özsoy, Bernd Schmollinger und Daniel Hensinger verfolgen das Derby von den Zuschauerrängen aus.

FC Kluftern - SC Markdorf

(Samstag, 12. Dezember, ab 14.30 Uhr) (stt)