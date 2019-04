FC-Handballer schließen besser ab als erwartet

Das Herrenteam des FC Kluftern hat die abgelaufene Spielzeit in der Handball-Kreisliga B auf dem vierten Tabellenplatz abgeschlossen. Obwohl das Einbinden von Nachwuchsspielern relativ gut klappte, hatte die Mannschaft von FCK-Coach Reinhard Gessinger oftmals mit schwankenden Leistungen zu kämpfen.

Denn die abgelaufene Hallenrunde in der B-Liga glich einer ständigen Achterbahnfahrt. Nach guten Leistungen folgte in schönster Regelmäßigkeit ein vergleichsweise durchwachsener Auftritt, der mitunter unnötig Punkte kostete, weil man in diesen Begegnungen sogar über weite Strecken der Partie in Führung lag.

Fünf Siege, ein Unentschieden, acht Niederlagen

So zum Beispiel auch im Derby gegen die TSG Ailingen II im Hinspiel, als die FCK-Handballer zehn Minuten vor der Schlusssirene mit 18:13 in Führung lagen, um dann doch noch mit 19:20 zu verlieren. Wesentlich besser machte man es dafür im Rückspiel, als man mit 28:18 triumphierte, weil man da wesentlich eingespielter wirkte und stabiler auftrat. Oder auch im Derby gegen die HSG Langenargen-Tettnang II, in dem Torhüter Gunther Klose und seine Vorderleute ihre Sache richtig gut machten und im eigenen Defensivverbund so gut wie gar nichts zugelassen hatten (19:8). Dennoch gab es für Kluftern auch weniger schöne Nachmittage oder Abende im Saisonverlauf mit fünf Siegen, einem Unentschieden und acht Niederlagen, als es an der Abstimmung und der nötigen Rückwärtsbewegung fehlte und man sich in Summe zu sehr in Einzelaktionen verstrickte oder gar nicht erst in die Abschlusssituationen gekommen war.

Personell wenig Veränderung

„Obwohl unsere Deckung insgesamt recht ordentlich stand, haben wir es verpasst, daraus in Form von schnellen Gegenstößen Kapital zu schlagen“, erklärt Gessinger, dessen Team zur neuen Hallenrunde am Spielaufbau, an der Ballsicherheit, am Wurfvermögen sowie an der physischen Verfassung arbeiten möchte.

„Personell sehen wir derzeit wenig Veränderung“, sagt Reinhard Gessinger, der auch in der Saison 2019/20 versuchen wird, junge Spieler mit etablierten Stammkräften zu einer Einheit zu formen. „Insgesamt muss man sagen, dass der vierte Rang im Endklassement mehr gewesen ist, als wir uns zu Rundenbeginn erhofft haben“, ergänzt Reinhard Gessinger. „Wir hatten in der Hinrunde eben unsere Probleme mit erfahreneren und offensiver deckenden Gegenspielern. Ja, das haben wir verbessern können.“