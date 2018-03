FC Friedrichshafen startet in neue Boule-Saison

Nach drei Meisterschaften in Folge mit den damit verbundenen Aufstiegen startet die Boulemannschaft des FC Friedrichshafen am Samstag, 14. April, in der Regionalliga-Süd in die neue Saison 2018. Obwohl gleich vier Häfler Spieler während der Winterpause dem FC den Rücken kehrten, hofft FC-Sportwart Jacques Grimaldi, die neue Spielklasse halten zu können.

Während das bisherige Teammitglied Uwe Lück pausiert, wechselten Patrice Vigneau und dessen Sohn Laurent zum Ligakonkurrenten BC Lindenberg ins Allgäu. Auch Kevin Beutekamp steht dem FC nicht mehr zur Verfügung. Da allerdings 26 der aktuell 32 Mitglieder der FC-Abteilung spielberechtigt sind, ist sich Grimaldi sicher, den Aderlass durch geeignete Nachrücker zu schließen.

In geradezu atemberaubend anmutendem Tempo marschierte der FC Friedrichshafen die vergangenen drei Jahren über die Bezirks-, Landes- und Oberliga in der Regionalliga Süd. Zur Saisonvorbereitung nehmen beide FC-Bouleteams am heutigen Karsamstag an einem Vorbereitungsturnier in Weingarten teil. Am Sonntag, 8. April, steht das Eröffnungsturnier in Friedrichshafen auf dem Programm. Und zum ersten von insgesamt vier Spieltagen in der Boule-Regionalliga 2018 reisen die Häfler am Samstag, 14. April, nach Karlsruhe zum TSV Grünwinkel.