FC Friedrichshafen hofft auf den Klassenerhalt

Am 26. und letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 stehen am Samstag zwei Entscheidungen an. Zum einen klärt sich, ob der SV Achberg oder die Spielvereinigung Lindau die Saison 2017/18 als Tabellenzweiter abschließt und damit an der Relegation zur Bezirksliga Bodensee teilnimmt. Zum anderen wird es darum gehen, wer als Tabellenvorletzter im Relegationskampf um den Klassenerhalt geht – oder aber wer möglicherweise direkt in die Kreisliga B4 absteigt.

Der Grund für die noch ungeklärte Situation an der „Abstiegsfront“ in der A-Liga ist die offene Großwetterlage in den darüberstehenden Amateurfußballligen. In der Landesliga (Staffel 4) gehen mit der TSG Balingen, dem SV Weingarten, SV Mietingen und der TSG Ehingen gleich vier Klubs mit 34 Punkten in den letzten Spieltag.

Hier werden noch zwei direkte Abstiegsplätze und der Relegationsplatz ausgespielt. Als Absteiger zur Bezirksliga Bodensee stehen der TSV Heimenkirch und TSV Eschach mit je 30 Punkten bereits fest. Hinzu gesellen könnte sich der am Samstag spielfreie SV Weingarten, der sich auf den Klassenverbleib nur noch als Zaungast Hoffnungen machen kann.

Sollte Weingarten ebenfalls den Gang in die Bezirksliga antreten müssen, wird dort der Druck auf die abstiegsgefährdeten Mannschaften des TSV Tettnang und TSV Meckenbeuren nochmals erhöht. Sollten beide in die Kreisliga A2 zurückkehren, wäre klar, dass dort die zwei letztplatzierten Teams direkt in die B-Liga absteigen. Nach jetzigem Stand wären dies der Tabellenletzte SC Friedrichshafen (11 Punkte) und der FC (19 Punkte, 41:74 Tore/-33). Dank des besseren Torverhältnisses (44:59/-15) würde der vor dem FC rangierende, punktgleiche SV Oberteuringen Relegation spielen.

Vom direkten Abstieg des FC Friedrichshafen will Damir Alihodzic jedoch nichts wissen. „Wir gehen davon aus, dass wir Relegation spielen werden“, sagt der FC-Spielertrainer mit Blick auf Samstagnachmittag. „Wir werden die bestmögliche Elf auf dem Platz aufbieten, jeder Spieler ist voll gefordert und wird sein Bestes geben“, verspricht Alihodzic. Allerdings wird dem FC-Spielercoach mit Lukas Kreiter der Abwehrchef urlaubsbedingt fehlen.

Als gewisser Vorteil für die Häfler könnte sich die Spielfläche entpuppen: Statt auf dem gewohnten Rasengelände im Stadion am Berufsschulgelände in Friedrichshafen-Ost wird die Partie nebenan auf dem Kunstrasenplatz ausgetragen.