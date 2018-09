Und wieder gibt es an der Spitze der Fußball-Kreisliga A2 einen Wechsel. Nachdem der bisherige Tabellenführer Achberg spielfrei war, zogen Lindau und Oberteuringen am SVA vorbei. Am Tabellenende landete der FC Dostluk einen wichtigen 3:2-Sieg gegen die U23 des VfB.

Neue Besen kehren gut, heißt es normalerweise. Nach dem Rücktritt von Trainer Serkan Buz feierte der FC Dostluk den ersten Saisonsieg gegen die VfB U23. Der Übergangstrainer Serdar Simsek wiegelte aber ab. „Wir haben nicht viel geändert, mehr mit den Spielern gesprochen, ihnen gesagt, dass sie mehr können. Einigen Spielern fehlt die Spielpraxis und auch die Fitness. Deshalb habe ich nach 60 Minuten ausgewechselt und das war gut so“, sagte Simsek. Der FC Dostluk hat auch schon einen neuen Trainer: Ab Dienstag übernimmt Refik Dzaka das Team.

Der FV Langenargen feierte seinen zweiten Saisonsieg. Beim 4:1 über den FC Kosova zeigte das Team von Trainer Michael Wölfle eine gute Reaktion und machte aus einem 0:1 ein 4:1 – und das gegen das spielstarke Team des FC Kosova. „In den vergangenen Spielen sind wir unter Wert geschlagen worden. Wir haben gut gespielt und am Ende standen wir mit leeren Händen da. Nun war es umgekehrt. Meine Mannschaft hat einen guten Charakter“, sagte Langenargens Trainer Michael Wölfle.

Einen guten Lauf hat derzeit auch der SV Oberteuringen, der mit 16 Punkten gemeinsam mit der SpVgg Lindau an der Spitze steht. Allerdings war das 1:0 gegen die TSG Ailingen das schlechteste Spiel der laufenden Saison, so der Sportliche Leiter Hartmut Brandl. Bester Mann des SVO war Torhüter Tobias Wachter, der in der 67. Minute einen Foul- elfmeter von Sergej Rutkowski hielt. „Die Mannschaft hat nicht so zielstrebig und gut wie in den vergangenen Partien gespielt“, meinte Brandl. Aber drei Punkte sind drei Punkte. Das Tor des Tages erzielte Alexander Stibi per Kopf nach einem Eckball von Andreas Anderle.

Einen 3:1-Sieg feierte auch die SpVgg Lindau beim TSV Eriskirch. „Wir haben zu Beginn des Spiels Geschenke verteilt und Lindau hat sie dankend angenommen“, sagte Eriskirchs Trainer Antonio Di Modugno. Auch die Gäste machten Geschenke, vor allem in Hälfte zwei, aber Eriskirch konnte keinen Profit daraus schlagen. „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Wir waren 60 Minuten das bessere Team und hätten einen Punkt verdient gehabt“, meinte Di Modugno. Etwas differenzierter sah die Partie Lindaus Spielertrainer Marco Mayer. „Wir hatten einen tollen Beginn und haben danach nachgelassen. Wir hatten aber so viele Chancen, dass wir die Partie noch klarer hätten gewinnen müssen.“ Eine große Chance zum 2:2 vergab der eingewechselte Sanel Bacic. 15 Minuten vor dem Ende scheiterte er am glänzend reagierenden SpVgg-Torhüter Sascha Thommes.

Der TSV Tettnang ist nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Kosova wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen den punktlosen Tabellenletzten FC Friedrichshafen gewann die Mannschaft von Trainer Mico Susak mit 5:0. Bereits zur Halbzeit stand es 4:0 für Tettnang.

In der Tabelle liegen die SpVgg Lindau und der SV Oberteuringen mit 16 Punkten an der Spitze nur getrennt durch die Tordifferenz. Auf den Plätzen folgen Tettnang und Achberg mit jeweils 15 Zählern. Am Tabellenende steht der FC Friedrichshafen mit null Punkten und einem Torverhältnis von 2:21.

Der FC Dostluk und die VfB U23 haben die Plätze getauscht. Der VfB ist nun Zweitletzter, Dostluk Drittletzter.