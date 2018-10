Auch 2018 heißt der Turniersieger beim 24. Internationalen „Obst vom Bodensee Cup“ TV Neugablonz. Ohne Niederlage marschierte der Faustball-Zweitligist am Samstag in der Häfler Bodensee-Sporthalle durchs Turnier und verteidigte den Vorjahreserfolg.

Trotz einiger Absagen war es dem Organisationsteam des VfB Friedrichshafen um Abteilungsleiter Reiner Müller laut Turnierbericht gelungen, ein hochkarätiges Teilnehmerfeld zusammenzustellen. Mit einer Überraschung warteten die Gäste aus Waldkirch auf. Fürs Turnier hatten sich die Schweizer mit dem 91-fachen Nationalspieler und Weltklasseangreifer Cyrill Schreiber verstärkt. Zur allgemeinen Erleichterung wechselte „Fausto“ in die Abwehrreihen seiner Mannschaft und war vor allem im Zuspiel zu sehen.

In der morgendlichen Vorrunde setzte sich in der Gruppe A Neugablonz vor Gastgeber VfB Friedrichshafen 1, FC Bad Saulgau und dem TSB Ravensburg durch. In Gruppe B siegte Waldkirch vor Illertissen, Friedrichshafen 2 und Westerstetten. Gruppensieger und Zweitplatzierte zogen in die Finalrunde ein, für die anderen Teams ging es in die Platzierungsrunde um die Ränge fünf bis acht. Diese war hart umkämpft. Zum Abschluss wiesen gleich drei Teams dieselbe Punktzahl auf, womit das Ballverhältnis herangezogen werden musste. Trotz zweier Siege landete die VfB-Reserve gegen Ravensburg und Saulgau am Ende auf Rang sieben. In der Finalrunde dominierte der TV Neugablonz. Das junge Zweitligateam ließ nichts anbrennen und sicherte sich den Turniersieg vor Waldkirch und einem starken VfB Friedrichshafen I.