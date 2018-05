Die beiden aktiven Faustballmannschaften des VfB Friedrichshafen starten am Sonntag, 6. Mai, in die Feldsaison 2018. Beide Wettkampfteams müssen laut Ankündigung dabei auswärts antreten und werden gleich zum Saisonauftakt stark gefordert.

Die Regionalmannschaft der Häfler trifft in Heuchlingen (Ostalb) auf Gastgeber TV Heuchlingen und den TSV Westerstetten. Beide Gegner gehören zum Inventar der Regionalliga und schlossen die letzte Feldsaison im gesicherten Mittelfeld ab. Dort möchte zum Saisonabschluss auch der VfB stehen. Dafür wurde das Team personell verstärkt: Felix Zöller, der bereits in der Halle sein Regionalligadebüt gab, ist jetzt fester Bestandteil des A-Kaders. Mit ihm erhöhen sich die Optionen in der Offensive und dürften damit auch manchen Favoriten vor Probleme stellen. Spielbeginn in Heuchlingen ist um 10 Uhr.

Zeitgleich fällt in Biberach der Startschuss des VfB zum Auftakt in der Bezirksligasaison. Vier Spiele stehen dabei für die zweite Mannschaft des VfB Friedrichshafen auf dem Programm. Und mit dem SV Bad Buchau, der MTG Wangen, dem TV Wasserburg und Aufsteiger TSV Allmendingen warten gleich richtig schwere Aufgaben auf die VfB-Reserve. Allerdings wollen die Häfler, nach ihrem starken dritten Platz in der vorherigen Feldrunde, auch diesmal wieder vorn mitspielen.