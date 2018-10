Für die Freunde des Faustballsports ist am Wochenende in Friedrichshafen beim 24. Internationalen „Obst-vom-Bodensee-Cup 2018“ einiges geboten. Acht TEams aus Baden-Württemberg, Bayern und der Schweiz kämpfen laut Vorschau in der Bodenseesporthalle um den Turniersieg. Am Sonntag soll beim 2. Häfler Hobby Cup der Spaß am Faustballsportim Vordergrund stehen.

Kurz vor dem Start in die Hallensaison 2018/19 wartet der VfB Friedrichshafen mit einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld auf. Dieses startet am Samstagmorgen ins Faustballwochenende. Mit dem TSV Illertissen und Titelverteidiger TV Neugablonz haben zwei ambitionierte, deutsche Zweitligateams ihre Teilnahme zugesagt. Komplettiert wird das Favoritentrio auf den Turniersieg durch den Schweizer B-Nationalligisten TSV Waldkirch.

Ein Selbstläufer dürfte es für die drei Topmannschaften jedoch nicht werden. Denn mit dem TSV Westerstetten und dem Regionalligateam des VfB Friedrichshafen wollen auch zwei regionale Spitzenteams in den Kampf um den Pokalsieg eingreifen. Anpfiff für die Vorrunde in der Bodenseesporthalle ist um 10 Uhr.

Am Sonntag steht beim Hobby-Cup der Spaß im Vordergrund. Hier treten Familien-, Firmen- und Hobbymannschaften gegeneinander an. Um 10 Uhr startet das Kleinfeldturnier in der Bodenseesporthalle.